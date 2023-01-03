Вашингтон, 3 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа подписал многомиллионный контракт с канадской видеоплатформой Rumble. Об этом 3 января сообщил портал Axios.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп — младший

По информации издания, Трамп-младший будет выпускать для Rumble подкаст и выступит в качестве ведущего шоу. Оно будет транслироваться два раза в неделю начиная с 23 января.

В подкасте сын экс-президента США будет рассуждать о последних новостях. Также он планирует брать интервью.

Издание напоминает, что Трамп-младший присоединился к Rumble в начале 2021 года. С тех пор на него подписались более 1 млн человек.

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