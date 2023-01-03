Саратов, 3 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко опровергла сообщения СМИ о гибели в Макеевке мобилизованных из этого региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Макеевке (ДНР) в результате удара ВСУ реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих.

Ранее на площади Славы в Самаре прошёл траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих.

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