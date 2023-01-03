Лондон, 3 января, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Британии проходит пятидневная забастовка железнодорожных рабочих на фоне неспособности правительства и профсоюзов прийти к компромиссу. Об этом 3 января сообщает The Daily Telegraph.

Эдвард Хоппер. Железнодорожный поезд. 1908

Отмечается, что 3 января около 40 тыс. сотрудников, которых представляет железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT, не вышли на работу. Профсоюз требует повышения зарплат и защиты от сокращений.

5 января на акцию протеста выйдут члены Объединённого общества машинистов электровозов и водителей пожарных машин (Aslef).

Генсекретарь RMT Мик Линч заявил, что перебои в движении поездов могут продлиться до лета, если власти не прислушаются к требованиям рабочих и не пойдут им навстречу.

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