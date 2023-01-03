Амстердам, 3 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В конфликте на Украине ближайшие месяцы станут критически важными. Об этом 3 января заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация

«Предстоящие месяцы будут критическим важными», — говорится в его сообщении в Twitter.

Рютте заявил, что Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь киевскому режиму победить.

Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило, что в 2022 году оказало военную помощь киевскому режиму почти на €1 млрд, а в 2023-м планирует выделить ещё €2,5 млрд.

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