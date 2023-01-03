Российские войска уничтожили группу диверсантов в ЛНР
Марочко: украинская ДРГ пыталась воспользоваться туманом, но была уничтожена
Луганск, 3 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили одну диверсионно-разведывательную группу на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении и 120 военнослужащих на краснолиманском направлении.
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«На краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины», — написал Марочко в личном телеграм-канале.
По его словам, украинские националисты пытались захватить позиции в районе населенного пункта Стельмаховка, воспользовавшись густым туманом. Он подчеркнул, что врага удалось обнаружить с помощью тепловизоров, поставленных российскими волонтерами.
Как сообщало ИА REGNUM, в трёх областях Украины объявлена воздушная тревога.
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