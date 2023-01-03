Луганск, 3 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили одну диверсионно-разведывательную группу на краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении более 40 бойцов ВСУ на купянском направлении и 120 военнослужащих на краснолиманском направлении.

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«На краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины», — написал Марочко в личном телеграм-канале.

По его словам, украинские националисты пытались захватить позиции в районе населенного пункта Стельмаховка, воспользовавшись густым туманом. Он подчеркнул, что врага удалось обнаружить с помощью тепловизоров, поставленных российскими волонтерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх областях Украины объявлена воздушная тревога.

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