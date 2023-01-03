Киев, 3 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Правительство Украины временно отменило торги на одной из площадок электронной системы публичных закупок из-за сбоев на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом 3 января сообщает пресс-служба министерства экономики Украины.

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По информации пресс-службы, на Украине временно отменили электронные аукционы. Так, с 3 января все аукционы, которые будут объявлены на официальной площадке электронной системы публичных закупок «Прозорро», планируют проводить без торгов.

«То есть тендерное предложение участника окончательно, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время представления предложения», — приводит пресс-служба слова министра экономики Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, при отключениях электроэнергии и интернета не у всех участников есть возможность участвовать в аукционах, при том что равный доступ является главным принципом публичных торгов.

Уточняется, что правительство Украины намерено вернуться к торгам, когда ситуация с электроснабжением стабилизируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевские энергетики заявили о новых экстренных отключениях электричества.

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