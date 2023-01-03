Париж, 3 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Швеция и Финляндия как можно скорее станут странами — членами НАТО. Об этом он заявил представителям СМИ накануне встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«Мы обсудим вступление Швеции в НАТО, которому я желаю состояться как можно скорее, как и вступлению в альянс Финляндии», — сказал Макрон.

Он также заверил, что Швеция и Финляндия могут рассчитывать на солидарность и поддержку со стороны Франции.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. На текущий момент их заявки в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.