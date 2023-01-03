Мехико, 3 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Вооружённые люди на бронетранспортёрах открыли огонь по государственной тюрьме в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Об этом 3 января сообщает Euronews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

В результате нападения, которое произошло 1 января, погибли около 20 человек, есть раненые. Кроме того, беспорядки вспыхнули в самой тюрьме, из которой смогли сбежать несколько заключённых.

По предварительной версии, целью нападения было освобождение одного из лидеров картеля Синалоа по прозвищу Эль Нето, которого приговорили к 224 годам заключения. Ему также удалось сбежать.