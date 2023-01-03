Белград, 3 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Сербия получила заявление от ещё одной страны, которая отозвала признание независимости Косова. Всего у Белграда имеются подобные документы от десяти стран, сообщил 3 января первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

Он подчеркнул, что Сербия активизирует усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, так как непризнанное образование не вправе подавать заявки на вступление в международные организации.

Перечень стран, которые отозвали признание независимости Косова, не называется. Сербия уважает позицию этих государств и не хочет, чтобы они подвергались давлению со стороны Приштины, пояснил Дачич.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке и с тех пор активно пытается вступить в международные организации, включая Интерпол и ЮНЕСКО. Против признания независимости Косова выступают более 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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