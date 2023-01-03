Белгород, 3 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Житель Белгородской области хотел попасть к российским военным, находящимся вблизи государственной границы, и был ранен часовым. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 3 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники с собаками

«На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового», — пояснил Гладков.

ЧП произошло в Борисовском районе. Местный житель получил огнестрельное ранение в ногу, он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Подробности произошедшего установит следствие и военные. Мужчина зачем-то находился на приграничной территории и «пошёл к военным», добавил губернатор. Он призвал жителей области не посещать леса в приграничных муниципалитетах.

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