Киев, 3 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. С официальных страниц Верховой рады в социальных сетях 3 января исчезла запись о дне рождения Степана Бандеры, размещенная там 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Днем ранее, 2 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что заявит своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления человека, причастного к Волынской резне.

Разговор Моравецкого и Шмыгаля состоялся также 2 января.

3 января израильские СМИ сообщили, что дипломаты Тель-Авива «пытались, но не смогли ничего сделать» с культом Бандеры на Украине.

В декабре 2022 года власти Львовской области сообщили об «украшении» рождественского вертепа в государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» фигурами Бандеры и Джозефа Байдена.

Также в декабре 2022 года стало известно, что Пушкинская улица в занятом ВСУ Изюме (Харьковская область) будет переименована в улицу Бандеры.