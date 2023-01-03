В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Киев, 3 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса для оповещения граждан.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Так, звуки сирен сейчас слышатся в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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