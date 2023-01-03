Киев, 3 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, звуки сирен сейчас слышатся в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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