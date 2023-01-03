Сантус, Бразилия, 3 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приехал на церемонию прощания с легендарным футболистом Пеле, которая проходит в городе Сантос (штат Сан-Паулу).

IMAGO/Andre Pera/Global Look Press Церемония прощания с Пеле

Глава государства вместе с супругой подошли к установленному на поле шатру, под которым находится гроб с телом Пеле. Они провели под навесом около 10 минут, пока пастор читал молитву, после чего покинули стадион.

Церемония прощания с Пеле началась 2 января. По окончании церемонии 3 января гроб провезут по улицам города.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. В Бразилии объявлен трёхдневный траур.