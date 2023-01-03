Гагра, Абхазия, 3 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Тело одного из добровольцев из Абхазии, погибших в боях в Донбассе, было доставлено в республику, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижбы, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце декабря 2022 года трое абхазских добровольцев погибли в Донбассе. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к МЧС с требованием доставить тела в республику.