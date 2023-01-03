Москва, 3 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины из-за преследования российских военачальников. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По данным СК, украинская спецслужба приняла незаконное решение об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом Военно-Морского Флота РФ Игоря Осипова.

Отмечается, что СБУ предъявила обвинение Кобылашу и Осипову «в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».

По информации пресс-службы, в рамках уголовного дела Следственный комитет России установит конкретных должностных лиц Службы безопасности Украины, которые приняли незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.