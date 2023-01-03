Вашингтон, 3 января, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Из Соединенных Штатов в Германию прибыла первая партия сжиженного природного газа (СПГ), сообщает 3 января Uniper.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press СПГ-танкер Maria Energy пришвартован к плавучему терминалу специального корабля «Höegh Esperanza»

«Сегодня Uniper доставила первую в Германии полную партию СПГ на новый терминал СПГ, управляемый Uniper, в Вильгельмсхафене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в судно Maria Energy 19 декабря было загружено порядка 170 тыс. кубометров СПГ.

По данным компании, этого хватит для обеспечения энергией около 50 тыс. домохозяйств в Германии в течение одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, в 2023 году на фоне усиления кризиса в сфере энергетики рынок сжиженного природного газа ожидает тяжёлый период.

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