Вашингтон, 3 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В США назвали опровержение президентом США Джо Байденом заявления южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о двусторонних переговорах по поводу проведения совместных ядерных учений «очередной неловкой ситуацией». Об этом сообщает New York Post.

president. go. kr Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022

Как отмечает издание, это не первый инцидент, возникший между главами Южной Кореи и США.

Напомним, что по возвращении Байдена с Виргинских островов один из журналистов спросил хозяина Белого дома о том, обсуждают ли власти страны вопрос о проведении совместных ядерных учений с Южной Кореей. Американский лидер дал отрицательный ответ.

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За несколько часов до этого южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала интервью с президентом Юн Сок Ёлем, в котором он сообщил о том, что в США «вполне позитивно» относятся к проведению совместных учений.

Журналисты предполагают, что американский лидер мог быть не в курсе переговоров, проводимых его подчиненными.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент Южной Кореи якобы использовал нецензурное высказывание в адрес американского коллеги и политиков.

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