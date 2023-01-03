В США оценили инцидент, возникший между Байденом и главой Южной Кореи
New York Post: Байден попал в новую «неловкую ситуацию» в инциденте с Юн Сок Ёлем
Вашингтон, 3 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В США назвали опровержение президентом США Джо Байденом заявления южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о двусторонних переговорах по поводу проведения совместных ядерных учений «очередной неловкой ситуацией». Об этом сообщает New York Post.
Как отмечает издание, это не первый инцидент, возникший между главами Южной Кореи и США.
Напомним, что по возвращении Байдена с Виргинских островов один из журналистов спросил хозяина Белого дома о том, обсуждают ли власти страны вопрос о проведении совместных ядерных учений с Южной Кореей. Американский лидер дал отрицательный ответ.
Читайте также: Байден опроверг заявление президента Южной Кореи о ядерных учениях с США
За несколько часов до этого южнокорейская газета Chosun Ilbo опубликовала интервью с президентом Юн Сок Ёлем, в котором он сообщил о том, что в США «вполне позитивно» относятся к проведению совместных учений.
Журналисты предполагают, что американский лидер мог быть не в курсе переговоров, проводимых его подчиненными.
Напомним, что в сентябре прошлого года президент Южной Кореи якобы использовал нецензурное высказывание в адрес американского коллеги и политиков.
А также: В Южной Корее опровергли слухи о нецензурном высказывании Юн Сок Ёля