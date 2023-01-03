Анкара, 3 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Турция и Болгария 3 января заключили соглашение, предусматривающее передачу до 1,5 млрд кубометров природного газа в год, сообщает телеканал TRT Haber.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

По словам болгарского министра энергетики Росена Христова, Болгария получает возможность покупать природный газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, таким образом будет решена проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке сжиженного газа.

В свою очередь министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что соглашение подписано на 13 лет. Это позволяет Турции сделать очередной шаг к превращению в газораспределительный центр, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Газпром прекратил поставлять газ в Болгарию из-за отказа властей республики оплачивать топливо с использованием схемы с российскими рублями.

С 1 января 2023 года крупнейшая газораспределительная компания в Болгарии «Булгаргаз» подняла тариф на газоснабжение для абонентов на 26%.

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