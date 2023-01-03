Донецк, 3 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. К строительству многоквартирных домов в рамках реализации программы льготного ипотечного кредитования готовы шесть крупных российских застройщиков. Об этом 3 января сообщил премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Ярослав Громов ИА REGNUM Донецк

«Шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в строительстве жилищной и социальной инфраструктуры в рамках программы», — написал Хоценко.

По его словам, в рамках поручений вице-премьера РФ Марата Хуснуллина была произведена оценка потребности в жилых помещениях.

Он добавил, что в Мариуполе определены площадки под строительство многоквартирных домов, а в Новоазовском районе — под индивидуальную жилищную застройку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу со ставкой не более 2% годовых для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.