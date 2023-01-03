Вашингтон, 3 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Удар ВСУ по российским военнослужащим в Макеевке (ДНР) был сигналом США к усилению эскалации. Об этом 3 января пишет обозреватель Андре Дэймон на сайте Международного комитета Четвёртого Интернационала (World Socialist Web Site).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Атака с использованием оружия, предоставленного США, и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал», — говорится в материале.

По его словам, суть сигнала состоит в том, что Вашингтон хочет эскалации кровопролития в Восточной Европе в 2023 году. Он добавил, в дальнейшем ситуация может обостриться в том числе из-за поставок Вашингтоном вооружения киевскому режиму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площади Славы в Самаре прошёл траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих.