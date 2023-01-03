Брюссель, 3 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В европейских странах следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, а Еврокомиссия (ЕК) предложила из-за вспышки заболеваемости бесплатно направить в КНР вакцину, сообщает 3 декабря британская газета Financial Times со ссылкой на представителей ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По данным издания, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес готова передать вакцину в Китай с целью сдерживания инфекции в Евросоюзе. Ответа от Пекина пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в 2023 году смягчат меры безопасности, введённые в связи с пандемией коронавируса. Так, с 8 января отменяют обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19.

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