Каракас, 3 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике внешнеполитическую политику США в отношении его страны и назвал позицию Вашингтона бессмысленной. Об этом сообщает иранская телесеть Press TV.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

По информации издания, лидер Венесуэлы сделал это замечание после того, как национальная ассамблея Венесуэлы, которую возглавляет оппозиция, проголосовала за роспуск временного правительства и назначение комиссии по надзору за иностранными активами страны.

«К сожалению, вместе с Соединенными Штатами они оказались в ловушке бессмысленной политики в отношении Венесуэлы, поддержки несуществующих институтов, временного президента собрания Нарнии, которого они продолжают поддерживать», — приводит СМИ его слова.

Мадуро также сообщил, что сохраняется «внешнеполитический шантаж» в Белом доме и Государственном департаменте США.

Он выказал надежду на то, что американские официальные лица прекратят «экстремистскую политику» и начнут осуществлять более прагматичную политику в отношении Венесуэлы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Мадуро призвал США отменить все санкции против Венесуэлы.

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