Бахмут, ДНР, 3 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Боец частной военной компании «Вагнер» рассказал о подвиге российских летчиков СУ-24М, героически погибших в ходе специальной военной операции в районе Артёмовска (Бахмута).

Mil. ru Су-24

По его словам, российские военные направили свой горящий самолёт на скопление военной техники ВСУ, повторив подвиг Героя Советского Союза Николая Гастелло.

«У противника было несколько десятков машин. Трудно сказать точно, сколько полностью уничтожено, сколько повреждено. Я думаю, не меньше нескольких десятков человек и машин больше десятка было. Это были танки, БМП», — рассказал боец с позывным Максуд. Его слова приводят «Известия».

Военный добавил, что экипаж самолета героически погиб. Во время боевого полёта украинские националисты нанесли удар по воздушному судну из ПЗРК. Су-24М начал терять высоту, но лётчики направили его в район колонны противника.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённым силам России в ходе специальной военной операции на Украине удалось уничтожить три артиллерийские системы М-777.

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