Вашингтон, 3 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Успешную аварийную посадку в горах американского штата Калифорния совершил 18-летний юноша, управлявший одномоторным самолётом. Об этом сообщает New York Post.

jcookfisher Перевал Кахон. Калифорния

Брок Питерс и трое членов его семьи летели над перевалом Кахон в Южной Калифорнии, когда юноша услышал хлопок двигателя. Самолёт с отказавшим двигателем парил над горами, и Питерсу, по его словам, не оставалось ничего другого, как попытаться посадить его.

Питерс не смог бы дотянуть самолёт до аэропортов и принял решение садиться на шоссе 66. Снижаясь, он провёл самолёт под линиями электропередачи и благополучно приземлился на бульваре Кахон. Самолёт не получил повреждений.

Юноша признался, что сохранял спокойствие, не паниковал и вспомнил всё, чему его учили.

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