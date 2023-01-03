Мелитополь, 3 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили четыре склада ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях Запорожской области, рассказали в Министерстве обороны 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

На складах хранились боеприпасы и военно-техническое имущество.

Еще один склад, с вооружением и военной техникой, был уничтожен на временно оккупированной Киевом территории Херсонской области, сообщили в министерстве.

2 января в ведомстве рассказали об уничтожении на временно оккупированных Киевом территориях Запорожской области двух складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилища топлива.