Москва, 3 января, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Продажу пива на российских стадионах не вернут в 2023 году. Об этом 3 января сообщает «Спорт-экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики на стадионе

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщал, что вопрос о продаже пива на стадионах будет обсуждаться в Госдуме.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») заявил, что законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, не будет принят до конца 2022 года, поскольку на этот счёт нет единой позиции.