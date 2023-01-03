Купянск, Украина, 3 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ВС России

Также на купянсом направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ было уничтожено более 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, рассказали в ведомстве.

3 января в Минобороны также сообщили о ликвидации ДРГ на территории Луганской Народной Республики. 1 января сообщалось об уничтожении за сутки шести групп диверсантов в зоне проведения спецоперации.