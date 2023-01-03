ВС России в Донбассе обезвредили три артиллерийские системы М-777
Москва, 3 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённым силам России в ходе специальной военной операции на Украине удалось уничтожить три артиллерийские системы М-777. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Z (знаки ВС РФ на Украине)
ВС РФ в Артемовске и населенном пункте Червоная Диброва на огневых позициях уничтожили три украинские артиллерийские системы М-777 производства США.
Ранее стало известно, что средства ПВО России за сутки уничтожили 13 украинских БЛА.