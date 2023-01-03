Москва, 3 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В России в 2023 году на базе организаций общего, среднего профессионального, а также дополнительного образования детей и взрослых будут действовать 47 федеральных инновационных площадок, сообщает 3 января пресс-служба Минпросвещения России.

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В приказе ведомства говорится, что новые площадки заработают в образовательных организациях в 26 регионах: Москве и Санкт-Петербурге, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, Удмуртии, Чувашии, республиках Крым и Татарстан, Краснодарском, Красноярском, Камчатском, Ставропольском, Хабаровском краях.

Школьники смогут изучать финансовую грамотность, IT-инжиниринг и проводить физические эксперименты, заниматься другой внеурочной деятельностью.

Педагогам на базе инновационных площадок будут предложены программы повышения квалификации, в том числе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в новую программу школьного образования вошли военная подготовка в рамках основ безопасности жизнедеятельности и блок про специальную военную операцию на уроках истории.