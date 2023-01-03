Москва, 3 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. До 90 военнослужащих ВСУ уничтожены российскими войсками на донецком направлении. Об этом 3 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что российские войска вели комплексное огневое поражение противника в районах населённых пунктов Красное, Невельское, Петровское, Победа и Георгиевка Донецкой Народной Республики.

В результате было уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, а также два танка, семь автомобилей и пять боевых бронированных машин.