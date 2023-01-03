Москва, 3 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой Народной Республике, сообщили 3 января в Министерстве обороны РФ.

Sgt. Jacob Harrer РСЗО HIMARS

Отмечается, что в результате было уничтожено две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, было уничтожено четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, шесть автомобилей и до 120 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, момент удара по пункту временной дислокации ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР попал в прямой эфир французского телеканала ТМС.

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