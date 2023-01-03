Москва, 3 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал ужесточить контроль на дорогах в прифронтовой зоне из-за активизации диверсантов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По его словам, украинские националисты переодеваются в форму Вооруженных сил России, проникают вглубь страны на расстояние до 10 км для сбора развединформации и появляются в расположении частей ВС РФ.

«Как правило, никто даже не тормозит машины, набитые нервными вооружёнными людьми в камуфляже. Полагаю, что контроль на приграничных к фронту дорогах надо ужесточить», — написал Рогозин.

Он подчеркнул, что линия фронта условна, добавив, что последние трагические события не обошлись «без саботажа вражеского подполья».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 40 боевиков ВСУ.

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