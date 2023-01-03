Луганск, 3 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу киевских боевиков в Луганской Народной Республике. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По информации пресс-службы, диверсионно-разведывательная группа ВСУ была ликвидирована около населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на краснолиманском направлении Вооруженные силы России нанесли удары по четырем штурмовым отрядам киевских боевиков около населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Новосадовое, Григоровка, Серебрянка (ДНР). При этом потери киевских боевиков убитыми и ранеными составили свыше 120 человек.