Краматорск, ДНР, 3 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили в районе Краматорска две установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Министерстве обороны 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

Из этих установок велись обстрелы городов Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.

Ранее 3 января власти ДНР сообщили, что с момента эскалации конфликта ВСУ выпустили по территории республики почти 100 тысяч боеприпасов, в том числе 165 ракет HIMARS.

2 января в Министерстве обороны сообщили об ударе ВСУ с применением HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России в районе Макеевки (ДНР). Погибли 63 человека.