Москва, 3 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Более 130 иностранных наёмников уничтожены ударами ВКС России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населённых пунктов Масляковка и города Краматорска (ДНР) уничтожено более 130 иностранных наёмников», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, по его словам, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил РФ за сутки поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также военную технику и живую силу в 104 районах.

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