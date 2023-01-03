Москва, 3 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Средствам ПВО РФ за сутки удалось уничтожить более 10 украинских БЛА, а также перехватить 9 реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru ПВО

«Средства ПВО РФ за сутки сбили 13 украинских БЛА, перехватили 9 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации, публикуемой военным ведомством.

Ранее стало известно, что артустановки «Акация» российских военных нанесли массированный удар по ВСУ.