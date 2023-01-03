Москва, 3 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 40 боевиков ВСУ, сообщили 3 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

«На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 40 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.