Москва, 3 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Четыре штурмовых отряда ВСУ поражены огнём российских войск на краснолиманском направлении, потери противника превысили 120 человек. Об этом сообщает 3 января Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Министерство обороны России Работа артиллерии ВС России в ходе СВО

Удары по подразделениям украинских войск нанесла российская артиллерия, а также тяжёлые огнемётные системы. Отряды противника находились у населённых пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Новосадовое, Серебрянка и Григоровка в ДНР.

Противник потерял убитыми и ранеными более 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

У села Стельмаховка под городом Сватово в ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, добавили в ведомстве.

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