Анкара, 3 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Оценка возможности встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада возможна после проведения переговоров глав МИД двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Давайте сначала мы встретимся, а потом это будет оценено», — цитирует его агентство Sabah.

Он добавил, что ранее Эрдоган заявил о планах вести диалог поэтапно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием президента Сирии Башара Асада, а до нее — переговоры представителей спецслужб, министров обороны и глав МИД. Первая из этих встреч уже состоялась.

Министр обороны Турции Хулуси Акар, отвечая в декабре 2022 года на вопрос, когда именно может состояться встреча Эрдогана и Асада, заявил, что для этого должны «сложиться условия».