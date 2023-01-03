Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Руководство Израиля предпримет действия для предотвращения закрепления Ирана в Сирии в военном плане. Об этом 3 января заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства страны, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы предпримем энергичные действия для предотвращения закрепления иранских военных в Сирии и других районах, и мы не будем ждать», — приводит пресс-служба слова Нетаньяху.

Уточняется, что руководство Израиля продолжит развивать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Суданом, Иорданией, Египтом, Марокко, Бахрейном и намерено добиваться нормализации с другими арабскими странами региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в телефонном разговоре обсудили противодействие Ирану и интеграцию еврейского государства в регионе.

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