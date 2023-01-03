Вашингтон, 3 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Число ежегодных случаев отравления маленьких детей марихуаной выросло в США в 15 раз за период с 2017 по 2021 год. Об этом сообщает 3 января Associated Press со ссылкой на данные исследования.

Рикард Кэнелс. Больной ребенок

За указанный пятилетний период, отмечает издание, национальные токсикологические центры зафиксировали более 7 тыс. отравлений детей младше шести лет лакомствами с марихуаной. Ежегодное число подобных случаев выросло с 200 до более чем 3 тыс. на фоне легализации марихуаны во многих штатах.

Почти каждый четвёртый из отравившихся детей попал в больницу, в ряде случаев — с тяжёлыми последствиями. По словам токсиколога Марит Твит, речь идёт только о зарегистрированных случаях.

Дети стали чаще случайно употреблять марихуану в виде конфет, шоколада или печенья, так как выросло число штатов, где она разрешена в медицинских (37 штатов) и рекреационных (21 штат) целях.

«Когда это в форме конфет или печенья, люди не думают об этом так же, как о бытовой химии или других вещах, которые могут попасть к ребёнку», — сказала Твит.

Токсиколог призвала хранить лакомства с лёгким наркотиком, как и лекарства, вдали от детей. Она считает, что продукты из марихуаны нужно сделать менее привлекательными для детей.

Больше половины отравившихся детей находились в возрасте от двух до трёх лет. В 90% случаев лакомствами они отравились дома. Почти 600 детей попали в отделения интенсивной терапии, чаще всего с затруднённым дыханием или даже в состоянии комы. В основном у них проявились сонливость, проблемы с дыханием, учащённое сердцебиение и рвота.