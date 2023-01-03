Днепропетровск, Украина, 3 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Как следует из карты, в Сумской области тревога объявлена в 14:02 по московскому времени, в Харьковской области — в 14:01, в Днепропетровской области — в 14:00.

Помимо этого, по данным карты, воздушная тревога звучит в части Запорожской области.

Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.