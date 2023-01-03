Анкара, 3 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Власти Сирии выражают готовность к сотрудничеству по вопросу о возвращении беженцев, заявил 3 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Сирийские беженцы

Вопрос может быть обсужден на личной встрече глав МИД двух стран, которая предположительно пройдет в конце января 2023 года «в третьей стране» (вероятно, в России).

Чавушоглу также отметил, что вопрос о встрече президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может начать обсуждаться после саммита глав МИД в случае, если он пройдет успешно.

Дипломатические связи двух стран были разорваны после обострения конфликта в Сирии в 2011 году. В декабре 2022 года Эрдоган сообщил, что предложил Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада, а до нее — переговоры представителей спецслужб, министров обороны и глав МИД. Первая из этих встреч уже состоялась.