Вашингтон, 3 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В странах Восточной Европы и Прибалтики волонтёрам стало труднее помогать украинским беженцам из-за экономического кризиса. Об этом 3 января пишет газета The Washington Post.

(сс) Silar Украинские беженцы на пункте выдачи помощи в Кракове

Отмечается, что по всей Европе резко выросли цены на жильё и электроэнергию и правительства некоторых стран готовы уменьшить расходы на поддержку беженцев.

Поэтому перед волонтёрами и организациями по оказанию гуманитарной помощи встал вопрос о том, как продолжать помогать беженцам в 2023 году.

Издание напомнило, что с начала специальной военной операции, по данным ООН, в Европу прибыли около 8 млн украинских беженцев.

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