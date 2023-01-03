Москва, 3 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В МВД Российской Федерации в ноябре 2022 года оформлено свыше 132 тысяч патентов на работу для граждан иностранных государств, и это стало рекордно низким показателем в сравнении с другими месяцами прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материал статистики по миграционной ситуации в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По информации журналистов, всего с января по ноябрь 2022 года в России было оформлено более 1,9 млн таких патентов, в том числе в январе прошлого года было оформлено порядка 115 тысяч патентов.

Уточняется, что до марта 2022 года число патентов увеличилось до 245 тысяч, это стало рекордным показателем. В апреле и мае прошлого года число оформленных патентов уменьшилось и составило свыше 165 тысяч и 164 тысяч соответственно.

Отмечается, что летом 2022 года снова фиксировался рост этого показателя (июнь — свыше 191 тысячи, июль — около 188 тысяч, август — порядка 191 тысячи), а с осени наблюдалось снижение числа оформленных патентов на работу для мигрантов. Так, в сентябре было оформлено 179 тысяч патентов, в октябре — 184 тысячи патентов.

По информации журналистов, ноябрь стал рекордным месяцем, в котором в МВД оформили меньше всего патентов для мигрантов — немногим более 132 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о фактах совершения противоправных действий иностранными гражданами.

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