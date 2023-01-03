Донецк, 3 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Шесть крупных российских застройщиков выразили готовность участвовать в строительстве жилищной и социальной инфраструктуры в Донбассе в рамках программы льготного ипотечного кредитования, переговоры продолжаются, сообщил 3 января глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Отмечается, что уже определены первоочередные строительные площадки (в Мариуполе — под строительство многоквартирных домов и в Новоазовском районе — под индивидуальную жилищную застройку).

Первые дома в рамках реализации программы льготной ипотеки планируют начать возводить уже в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей со ставкой не более 2% годовых. Максимальный размер кредита составит 6 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 10%.