Москва, 3 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели 3 января телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Главы государств поздравили друг друга с наступившим Новым годом.

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в топливно-энергетической сфере, рассказали в пресс-службе.

Путин и Токаев отметили высокий уровень отношений стратегического партнерства России и Казахстана, добавили в Кремле.

Как сообщалось ранее, первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента в 2022 году Токаев совершил в Россию и назвал этот факт «глубоко символичным».