Москва, 3 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. О реализации проекта под названием «Университетские смены» для школьников с новых территорий рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает 3 января пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Школьники

«Всего было порядка 14 000 [человек], из них 10 611 человек и 840 наставников приехали к нам в самые разные субъекты. Это 42 вуза из 27 субъектов», — уточнил Фальков.

Для школьников была подготовлена образовательная и досуговая программы.

Путин поинтересовался, действительно ли можно таким образом отобрать увлечённых ребят. Фальков ответил утвердительно и заверил президента, что «рассмотреть гения можно в каждом ребёнке, человеке».

Напомним, на площадках российских вузов школьников из новых регионов знакомили с историей и культурой России. Минобрнауки реализует проект для школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей совместно с Минпросвещения.