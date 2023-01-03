Фальков: участниками проекта «Университетские смены» стали 14 тысяч человек
Глава Минобрнауки рассказал о реализации проекта для школьников новых территорий
Москва, 3 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. О реализации проекта под названием «Университетские смены» для школьников с новых территорий рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает 3 января пресс-служба Кремля.
«Всего было порядка 14 000 [человек], из них 10 611 человек и 840 наставников приехали к нам в самые разные субъекты. Это 42 вуза из 27 субъектов», — уточнил Фальков.
Для школьников была подготовлена образовательная и досуговая программы.
Путин поинтересовался, действительно ли можно таким образом отобрать увлечённых ребят. Фальков ответил утвердительно и заверил президента, что «рассмотреть гения можно в каждом ребёнке, человеке».
Напомним, на площадках российских вузов школьников из новых регионов знакомили с историей и культурой России. Минобрнауки реализует проект для школьников из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей совместно с Минпросвещения.