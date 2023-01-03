Тегеран, 3 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что основной целью Тегерана на переговорах в Вене по иранской ядерной программе является снятие всех санкций, которые были введены экс-администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Об этом он заявил 3 января агентству IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Препятствия, воздвигнутые на пути получения Ираном экономической выгоды, должны быть полностью устранены», — приводит агентство его слова.

Уточняется, что руководство Ирана сейчас обменивается с Евросоюзом важными посланиями, которые направлены на возвращение к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

По словам замминистра иностранных дел Ирана, в случае достижения сделки США, которые нарушили соглашение по этому плану действий от 2015 года, «должны снять все санкции», в этом случае после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках данного соглашения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Китае предложили активизировать план действий по ядерной программе Ирана.

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