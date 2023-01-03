Билеты на поезд в Калининград в 2023 году будут продаваться со скидкой
Калининград, 3 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания ввела специальные тарифы на билеты в Калининград и из него на 2023 год, сообщили в пресс-службе ФПК 3 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Калининград
С 10 января по 31 мая и с 16 сентября по 21 декабря скидка составит 20%, с 1 по 15 июня — 10%. Предложение касается последнего купе вагона.
В январе 2023 года эксперты OneTwoTrip сообщили, что большинство граждан страны выбрали для зимних путешествий города России, в пятерку лидеров вошли Москва, Сочи, Петербург, Минеральные Воды и Калининград.