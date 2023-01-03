Калининград, 3 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Федеральная пассажирская компания ввела специальные тарифы на билеты в Калининград и из него на 2023 год, сообщили в пресс-службе ФПК 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

С 10 января по 31 мая и с 16 сентября по 21 декабря скидка составит 20%, с 1 по 15 июня — 10%. Предложение касается последнего купе вагона.

В январе 2023 года эксперты OneTwoTrip сообщили, что большинство граждан страны выбрали для зимних путешествий города России, в пятерку лидеров вошли Москва, Сочи, Петербург, Минеральные Воды и Калининград.